Marco Missiroli, chi è: carriera e curiosità sullo scrittore (Di sabato 11 gennaio 2020) Chi è Marco Missiroli, autore del romanzo ‘Fedeltà’: carriera e curiosità sullo scrittore nato a Rimini, premi e riconoscimenti. Classe 1981, già sei romanzi all’attivo, tutti molto apprezzati, Marco Missiroli, riminese doc, una laurea in scienze della comunicazione in tasca, è uno dei più conosciuti scrittori della nuova generazione, insieme a Silvia Avallone. Leggi anche … L'articolo Marco Missiroli, chi è: carriera e curiosità sullo scrittore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

thrillernordico : RT @lanavediteseoed: La cultura come riscatto: un incontro inaspettato tra un maestro di pianoforte e un bambino cambierà le loro vite. 'Il… - Rebel_she_dev : RT @lanavediteseoed: La cultura come riscatto: un incontro inaspettato tra un maestro di pianoforte e un bambino cambierà le loro vite. 'Il… - ornellasinagra : RT @lanavediteseoed: La cultura come riscatto: un incontro inaspettato tra un maestro di pianoforte e un bambino cambierà le loro vite. 'Il… -