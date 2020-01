Mahmood si consola per Sanremo: l’annuncio fa impazzire i fan (Di sabato 11 gennaio 2020) Mahmood non parteciperà al Festival di Sanremo 2020, ma ha comunque grandi progetti in divenire: l’annuncio sui social Tra poche settimane su Rai Uno partirà il Festival di Sanremo 2020. Dal 4 all’8 febbraio, la kermesse nazionalpopolare festeggerà la 70esima edizione, senza però il campione uscente, Mahmood. Il cantante non competerà infatti tra i 24 big in gara, dopo aver trionfato lo scorso anno col brano Soldi. Conquistato il posto a Sanremo Giovani, ha sbaragliato la concorrenza e da quel momento in poi la sua carriera è radicalmente cambiata. Presenza assidua e costante sui social network, ha dato poche ore fa un importante annuncio sul suo canale Instagram, mandando in visibilio gli ammiratori. Sarebbe stato certamente bello vedergli difendere lo scorso successo. Meglio rassegnarsi comunque, perché Amadeus (direttore artistico e conduttore della manifestazione) ha annunciato i ... Leggi la notizia su kontrokultura

