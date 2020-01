Libia, Putin a Merkel: è tempo di tenere colloqui pace a Berlino (Di sabato 11 gennaio 2020) Mosca, 11 gen. (askanews) – Secondo la Russia “è tempo di tenere i colloqui di pace sulla Libia a Berlino”. Così il presidente russo Vladimir Putin alla cancelliera tedesca Angela Merkel, giunta a Mosca per colloqui bilaterali, proprio mentre a Roma è arrivato il premier libico Sarraj, giunto a palazzo Chigi per il vertice con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Il confronto tra Washington e Teheran, sull’assassinio del generale Soleimani da parte degli Stati Uniti e i disordini in Libia hanno dominato la discussione tra Putin e Merkel. Putin in conferenza stampa ha negato che i mercenari della Wagner siano rappresentanti della Russia, dopo che dalla Turchia ha sostenuto in queste ore che i mercenari russi avrebbero iniziato a ritirarsi dalla linea del fronte nei pressi di Tripoli in vista del cessate il fuoco che dovrebbe entrare in vigore in ... Leggi la notizia su notizie

