Ivan Gonzalez rinnega Sonia | La scelta di ripiego a Uomini e Donne (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo l’entrata al Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez rinnega Sonia Pattarino. Sembrerebbe proprio che la scelta fatta circa un anno fa sia stata di ripiego, proprio come accusavano alcuni fan già da subito. Per la ex fidanzata che sembrava pronta a rivalutare l’ex tronista, cosa penserà adesso di lui? Ieri sera durante la seconda puntata … L'articolo Ivan Gonzalez rinnega Sonia La scelta di ripiego a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

GrandeFratello : Ivan Gonzalez entra nella Casa di #GFVIP come concorrente... Per lui niente Porta Rossa, ma un comitato di accoglie… - Alessiaaaa7 : RT @caffeuccia: “Io sono Ivan Gonzalez e vengo dalla PPPPAGNA”. #GFVIP #gfvip4 #gfvip2020 - EliseaPignatie1 : RT @caffeuccia: “Io sono Ivan Gonzalez e vengo dalla PPPPAGNA”. #GFVIP #gfvip4 #gfvip2020 -