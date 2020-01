Il video del goal di Ibrahimovic (Di sabato 11 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic va in gol contro il Cagliari per il 2-0 del Milan alla Sardegna Arena e per lui è un ritorno alle marcature in serie A dopo quasi 8 anni, alla sua seconda presenza dopo il nuovo sbarco in Italia. L’ultima rete nella massima serie, sempre con la maglia del Milan, l’aveva infatti segnata nel derby del 6 maggio 2012, quando però i rossoneri erano stati sconfitti 4-2 dall’Inter. Il video del goal di Ibrahimovic Nell’azione Hernandez crossa di prima da sinistra per Ibrahimovic che incrocia immediatamente con il mancino nonostante l’opposizione di Cigarini: pallone nell’angolo, nulla da fare per Olsen. Ibrahimovic ha segnato un’altra rete nel finale di partita, annullata però per fuorigioco. L’altra rete del Milan, firmata da Leao, è stata realizzata al 46′ del secondo tempo. @Ibra official @acmilan @SerieA È tornato il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

