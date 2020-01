I rom spezzano sbarra del tram e occupano l'area senza pagare (Di sabato 11 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Una coppia senza fissa dimora è stata denunciata per truffa e danneggiamento in concorso: aveva occupato da settimane lo spiazzo riservato al tram. Residenti esasperati Avevano preso da tempo possesso della zona impedendo a chiunque di usufruire del parcheggio a Pontevigodarzere, gestito dall'Azienda Padova Servizi (Aps). I cittadini avevano più volte contatatto il Comune, segnalando che dentro l'area di sosta, a servizio anche del capolinea nord del tram, c'era un continuo via vai di camper e roulotte di nomadi. A disturbare residenti e passanti, non solo il traffico di mezzi ma anche il comportamento degli occupanti. Alcuni di loro, per entrare nella zona del parcheggio, avevano persino rotto la sbarra di ingresso che permette di accedere all'area solo dopo il pagamento dell'importo giornaliero previsto. Una situazione che aveva ormai oltrepassato il ... Leggi la notizia su ilgiornale

