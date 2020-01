Emma Marrone torna ad Amici 2020: l’indiscrezione (Di sabato 11 gennaio 2020) Serale Amici di Maria De Filippi: torna Emma Marrone come Coach? Manca ormai poco al ritorno del Serale di Amici di Maria De Filippi. L’ultima fase del talent show di Canale 5 andrà in onda tra marzo e aprile e molto probabilmente lascerà la storica collocazione del sabato. In queste settimane cominciano già a circolare … L'articolo Emma Marrone torna ad Amici 2020: l’indiscrezione proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

