CorSport: Lazio-Napoli, Elmas in pole su Fabian. Di Lorenzo favorito su Luperto come centrale (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Napoli oggi scende in campo contro la Lazio all’Olimpico. Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che sceglierà Gattuso. Meret non è tra i convocati, dunque toccherà a Ospina proteggere la porta azzurra. Due i dubbi per il tecnico partenopeo. Uno riguarda la difesa, ovvero se schierare Di Lorenzo o Luperto centrale, ma il primo è in vantaggio, e Hysaj a destra. A centrocampo Fabian Ruiz rischia di cedere il posto ad Elmas. Non è possibile fare turnover, visto che mancano sette giocatori all’appello. La stessa situazione, purtroppo, che dovrebbe riproporsi martedì contro il Perugia. Per quanto riguarda la Lazio, ci sono forti dubbi su Correa. Ieri si è allenato, ma non ha provato con la squadra. Inzaghi deciderà stamattina. Proverà a portare l’argentino almeno in panchina, scrive il quotidiano sportivo, per poterlo utilizzare in caso di necessità. In attacco toccherà alla ... Leggi la notizia su ilnapolista

