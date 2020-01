Arrivederci amore, ciao! Il PD si scioglie, Zingaretti: “Lancio il nuovo partito” (Di sabato 11 gennaio 2020) È già tempo di rifondazione e dopo quasi 13 anni di attività potrebbe essere la fine per il Partito Democratico. Il segretario Nicola Zingaretti ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica, che il PD per come lo conosciamo dopo le elezioni in Emilia Romagna potrebbe conoscere una nuova forma. Un modo per frenare la stagnazione del partito e accogliere le richieste perorate da una parte dell’elettorato di sinistra, portate in piazza dalle sardine. Anche sul governo Zingaretti avverte che serve un cambio di passo, d’altronde gli alleati non se la passano meglio. Luigi Di Maio sembra stia ponderando dimissioni e certo dopo il 26 gennaio in politica potrebbero cambiare molte cose. La proposta di una nuova legge elettorale, il Germanicum in questo caso, è in genere foriera di urne. Si chiude l’esperienza PD: Zingaretti vuole un nuovo partito “Vinciamo in Emilia Romagna e poi ... Leggi la notizia su thesocialpost

