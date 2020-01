Amici 19, puntata 11 gennaio 2020: diretta (Di sabato 11 gennaio 2020) Segui lo speciale di Amici in diretta su TvBlog.itlive placement Amici 19, seconda puntata 11 gennaio 2020: anticipazioni Primo speciale del 2020 per Amici 19, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda, ogni sabato pomeriggio, su Canale 5. Dopo l'arrivo del nuovo ballerino Ayoub gli equilibri della classe hanno subito delle scosse. La puntata, registrata ieri ha emesso i suoi verdetti, di seguito potrete scoprire con una tenda spoiler ciò che è accaduto secondo quanto riportato da Vicolo delle news.Amici 19, puntata 11 gennaio 2020: diretta pubblicato su TVBlog.it 11 gennaio 2020 14:02. Leggi la notizia su blogo

giuseppemar1691 : RT @AmiciUfficiale: Carica, adrenalina e tanta voglia di salire sul palco ?? Ecco come si preparano i nostri ragazzi per questa incedibile s… - fabiofabbretti : *** #Amici19: la puntata di oggi in diretta minuto per minuto su - peularis : Non ho mai guardato Beautiful in vita mia. Ho acceso la TV per guardare Amici, ho messo canale 5 e nell'attesa ho g… -