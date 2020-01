Aerial Hammock: cos’è la danza con l’amaca [VIDEO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Non è detto che per volare servino per forza le ali. Esiste un’attività prettamente studiata per coloro che amano sentire il proprio corpo fluttuale nel vuoto. Si chiama Aerial Hammock: un’elegante e armoniosa forma d’arte che consente al proprio corpo di allenarsi sospeso nell’aria con il solo utilizzo di un’amaca. È una delle più giovani discipline aeree attualmente praticate. L’attività favorisce al fisico il rinforzo dei muscoli delle braccia dell’addome e delle gambe; ma non solo. Anche la psiche ne guadagna in preziosi benefici. L’ Aerial Hammock nasce dall’unione della danza insieme allo yoga, combinato con l’antigravità. È un’attività che si avvicina molto alle acrobazie con i tessuti; con l’unica differenza che l’Aerial Hammock risulta esser più semplice. Non solo fatica È un’attività che può ... Leggi la notizia su velvetgossip

