Uomini e Donne, tira e molla fra Giulio e Giovanna: cosa sta succedendo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il trono di Giulio Raselli è arrivato ad una fase di stallo. Giovanna e Giulia si stanno dando filo da torcere reciprocamente ma chi sta in balia della bufera per una scelta che stenta ad arrivare è proprio il tronista. Ritroviamo i rapporti così come li abbiamo lasciati nel 2019, la gelosia di Giovanna Abate non riesce a reggere il colpo vedendo i comportamenti del ragazzo nei confronti di Giulia.In più occasioni Giovanna ha manifestato la voglia di lasciare la trasmissione nonostante lei abbia passato tanti momenti in compagnia di Giulio, alcuni dei quali molto intimi con dei baci altrettanto importanti. Ma le attenzioni prestate alla sua 'avversaria' Giulia è un groppo pesante da mandare giù.Uomini e Donne, tira e molla fra Giulio e Giovanna: cosa sta succedendo 10 gennaio 2020 16:44. Leggi la notizia su blogo

micillom5s : L'#Istat dice Sale #occupazione al 59,4% a novembre 2019 +41000 rispetto al mese precedente +67000 tempo indetermin… - PaolaCortellesi : #Perfetta di #MattiaTorre NON SI PUÒ PERDERE. Le donne si sentono capite, gli uomini comprendono, entrambi ridono d… - danieleviotti : A Lesbo sta nevicando, il freddo è pesantissimo. Ventimila tra donne, bambini, minori non accompagnati, uomini vivo… -