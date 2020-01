Tumore del seno: terapie mirate “controllano la malattia nei casi più difficili (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nel 2019, in Liguria, sono stati stimati 1.650 nuovi casi di Tumore della mammella. È la seconda neoplasia più frequente nella Regione nella popolazione generale e si colloca dopo il cancro del colon-retto (1.750) e prima del carcinoma polmonare (1.550). L’87% delle pazienti (sia in Italia che in Liguria) è vivo a 5 anni dalla diagnosi, percentuale che supera il 90% quando la malattia è scoperta negli stadi iniziali. “La Liguria è stata una delle prime Regioni italiane ad istituire le Breast Unit – spiega il dott. Giovanni Ucci, Direttore Generale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova –, unità funzionali che garantiscono percorsi di diagnosi e cura ottimali e che sono essenziali per garantire il raggiungimento di risultati quali l’elevata percentuale di pazienti libere da malattia a distanza di anni dalla diagnosi iniziale”. “Nonostante l’elevata percentuale di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

