Travolto dal treno a Loreto, parla il padre di Mattia: “Eri speciale” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tragedia a Loreto, in provincia di Ancona, dove un ragazzo di soli 16 anni, Mattia Perini, è stato Travolto e ucciso da un treno in transito nella stazione della città marchigiana. Il giovane è stato investito da un Frecciargento 8820, partito da Taranto e diretto a Milano, con a bordo 294 passeggeri. Ancora incerta l’esatta dinamica dell’accaduto, per la quale stanno attualmente indagando gli agenti della Polizia ferroviaria. Forti disagi su tutta la tratta Pescara-Ancona, con numerosi convogli che hanno accumulato ritardi di circa 30 minuti. Il padre: “Dolore devastante” “Eri speciale, la tua morte è un dolore devastante”, ha commentato il padre della giovane vittima, Giordano Perini. “parlare di lui al passato è surreale. Aveva tante passioni e la testa sulle spalle. Era innamorato del calcio e con un talento per la cucina“. Ragazzo ... Leggi la notizia su notizie

