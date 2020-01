Sorrento, bomber Gargiulo cerca il riscatto dopo la squalifica: “Ora torno a fare gol” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Cinque partite senza giocare per via di una squalifica ingiusta e pesante: stiamo parlando di bomber Alfonso Gargiulo che domenica torna a disposizione del tecnico Enzo Maiuri e che presenta la sfida di Francavilla in Sinni: “Per me è stato un periodo difficile mentalmente e fisicamente perché non giocare fa perdere di lucidità. Ritengo che la squalifica sia stata esagerata. Adesso sono di nuovo a disposizione e spero di rientrare al meglio. Intanto stiamo facendo bene…”. La settimana: “Ci siamo allenati fino all’ultimo con grandissima concentrazione e con la testa proiettata a domenica in cui sfideremo una squadra che ha bisogno di punti salvezza. L’abbiamo preparata al meglio seguendo il tecnico Maiuri”. Francavilla in Sinni: “All’andata pareggiammo 1-1: è una buona squadra che si è anche rinforzata. Troveremo un campo in ... Leggi la notizia su anteprima24

