Seguire la rotta della cometa Borisov, in un video (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gli astrofili l’hanno scovata nei nostri cieli a fine estate, e da quel momento non ha smesso di appassionarci: la cometa Borisov (dal nome, appunto, del suo scopritore) è infatti il secondo oggetto interstellare – e cioè proveniente dall’esterno del Sistema solare – che osserviamo così da vicino. Il primo era stato l’asteroide Oumuamua, nel 2017. Nel suo transito ha raggiunto il perielio – cioè la posizione più vicina al Sole – lo scorso 8 dicembre, mentre la sua massima vicinanza con la Terra è avvenuta negli ultimissimi giorni del 2019, quando si è trovata a circa 1,9 unità astronomiche da noi (quindi più o meno il doppio della distanza che separa il Sole e la Terra). Da quel momento è diventata per qualche tempo più visibile nell’emisfero australe, prima di procedere al suo allontanamento definitivo nel cosmo. (Credit video: Esa/spaceengine.org/L. Calçada; ... Leggi la notizia su wired

rocknloueh : E domani di nuovo all’uni vi giuro che sono distrutta mi sono rotta di seguire voglio studiare da casa - agenzia159 : RT @FirstCisl: #DeutscheBank, First Cisl: no ai tagli, sulla riorganizzazione serve un cambio di rotta Sì a #formazione dipendenti e al #r… - donofriocarlo1 : RT @FirstCisl: #DeutscheBank, First Cisl: no ai tagli, sulla riorganizzazione serve un cambio di rotta Sì a #formazione dipendenti e al #r… -