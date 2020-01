Sampdoria, frenata per Tonelli: il motivo (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Sampdoria ha registrato una brusca frenata nella trattativa per Tonelli: i motivi che non convincono il Napoli (Alessio Eremita, inviato a Genova) – La Sampdoria potrebbe non riabbracciare Lorenzo Tonelli durante il mercato di gennaio. Nonostante l’ottimismo delle ultime ore, si è registrata una brusca frenata nella trattativa per il difensore classe ’90. Alla base del disaccordo con il Napoli ci sono formula e cifre del trasferimento. Il club partenopeo chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Al momento, la Sampdoria vorrebbe un prestito gratuito e l’abbassamento a 4 milioni di euro del costo del cartellino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

