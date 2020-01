Roma, Bruno Conti applaude: «Vanno fatti i complimenti a Petrachi e Fonseca» (Di venerdì 10 gennaio 2020) La leggenda della Roma, Bruno Conti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione della squadra giallorossa A due giorni da Roma-Juve, Bruno Conti ha parlato ai Sky Sport della stagione dei giallorossi. Queste le parole della leggenda della Roma. ZANIOLO – «Fonseca ha ottenuto cose importanti nonostante i tanti infortuni, guardate Mancini a centrocampo. Zaniolo ha grande voglia di dimostrare, pur giovanissimo, quelle che sono le sue capacità. Chiaramente il trequartista è un giocatore che, in fase di non possesso, può fare di tutto». Roma-JUVE – «Innanzitutto voglio fare i complimenti a Petrachi per i grandi professionisti che ha portato alla Roma e che Fonseca sta gestendo. Fino alla pausa hanno dimostrato cose importanti, qua a Trigoria ci sono delle regole e si vedono in campo, complimenti a Petrachi e Fonseca. A parte l’ultimo passo falso, la Roma sta disputando ... Leggi la notizia su calcionews24

