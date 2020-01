Quello che non sapete sui koala (che non sono così teneri come pensate) (Di venerdì 10 gennaio 2020) (foto: Sopa Images/Getty Images) Secondo l’Australian koala Foundation, nel 2019 in tutto il Paese vivevano al più 80mila esemplari di koala. E dei 28mila che abitavano nel Nuovo Galles del Sud – una delle regioni più interessate dai vasti incendi delle ultime settimane – ne sarebbero già stati dispersi o uccisi circa 8mila, almeno secondo quanto stimato questa settimana dal Wwf come bilancio provvisorio. Un ennesimo durissimo colpo per una specie già considerata funzionalmente estinta, e che potrebbe scomparire del tutto entro i prossimi trent’anni. Anche se ridotti a pochissime unità, i koala sono però animali molto chiacchierati da adulti e bambini, e sono famosi in tutto il mondo per il proprio aspetto. D’altra parte, a chi non viene in mente l’immagine di un esserino pelosetto abbracciato al tronco di un albero non appena qualcuno ne cita il nome? Tuttavia, ... Leggi la notizia su wired

