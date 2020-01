Processo firme false M5s | dodici condanne a Palermo

M5S : Processo firme false Palermo - stangata per gli ex deputati/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Filippo Roma delle Iene era riuscito anche a ottenere i moduli presentati dal Movimento Cinque Stelle ed era andato a chiedere ad alcuni di quelli che dovevano essere i firmatari se riconoscevano la propria firma: in molti non riconoscevano la calligrafia.Durante il processo un investigatore della Digos aveva testimoniato che su circa duemila persone sentite 1.104 non avevano riconosciuto la propria firma. In pratica ...

M5S : Processo firme false Palermo - stangata per gli ex deputati/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – L’imputata Claudia La Rocca, che oggi collabora con il gruppo parlamentare del M5S all’Ars, dopo la condanna a un anno di carcere sottolinea: “Adesso é chiaro che non sono una bugiarda e che non ho preso parte a nessun “complotto”, ne ho sentite troppe in questi anni, come se questa storia non avesse leso gravemente anche me e come se la mia scelta di collaborare con i pm fosse stata ...

M5S : Processo firme false Palermo - stangata per gli ex deputati/Adnkronos : Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – La stangata per gli ex deputati grillini è arrivata dopo quasi cinque ore di Camera di consiglio. E’ il primo verdetto nel processo per le firme false del M5S di Palermo che vede coinvolti tre ex deputati nazionali e due ex parlamentari regionali siciliani. Che sono stati tutti condannati, come chiesto dalla Procura. Sono state in tutto dodici le condanne emesse oggi ...

M5S : Processo firme false - Menallo ‘In appello faremo valere tutte le ragioni’ : Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – “Ne riparliamo in appello per fare valere tutte le ragioni”. E’ quanto dice Francesco Menallo, l’avvocato condannato a un anno e mezzo di carcere nel processo per le firme false del M5S. Il legale è fuori da molto tempo dal movimento. L'articolo M5S: processo firme false, Menallo ‘In appello faremo valere tutte le ragioni’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

M5S : Processo firme false Palermo - stangata per gli ex deputati/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - L'imputata Claudia La Rocca, che oggi collabora con il gruppo parlamentare del M5S all'Ars, dopo la condanna a un anno di carcere sottolinea: "Adesso é chiaro che non sono una bugiarda e che non ho preso parte a nessun "complotto", ne ho sentite troppe in questi anni, come se questa st

M5S : Processo firme false Palermo - stangata per gli ex deputati/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Filippo Roma delle Iene era riuscito anche a ottenere i moduli presentati dal Movimento Cinque Stelle ed era andato a chiedere ad alcuni di quelli che dovevano essere i firmatari se riconoscevano la propria firma: in molti non riconoscevano la calligrafia. Durante il processo un invest

M5S : Processo firme false Palermo - stangata per gli ex deputati/Adnkronos : Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - La stangata per gli ex deputati grillini è arrivata dopo quasi cinque ore di Camera di consiglio. E' il primo verdetto nel processo per le firme false del M5S di Palermo che vede coinvolti tre ex deputati nazionali e due ex parlamentari regional

M5S : Processo firme false - Menallo 'In appello faremo valere tutte le ragioni' : Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - "Ne riparliamo in appello per fare valere tutte le ragioni". E' quanto dice Francesco Menallo, l'avvocato condannato a un anno e mezzo di carcere nel processo per le firme false del M5S. Il legale è fuori da molto tempo dal movimento.

Dodici condanne al Processo per le firme false a sostegno della lista M5S alle comunali di Palermo del 2012. Tra i condannati ci sono attivisti ma anche ex deputati : Si è concluso con 12 condanne e due assoluzioni il processo per la vicenda delle firme false presentate dal Movimento 5 Stelle nel 2012 a sostegno della lista per le elezioni comunali di Palermo. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale del capoluogo siciliano, Salvatore Fausto Flaccovio, che ha inflitto pene comprese tra un anno e un anno e dieci mesi. Gli imputati, tra cui attivisti ed ex deputati ...

Palermo - Processo firme false M5s : 12 condannati – tra cui gli ex deputati Di Vita - Mannino e Nuti – e 2 assolti : Il giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio ha condannato a pene comprese tra un anno e un anno e 10 mesi 12 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e un cancelliere del tribunale per la vicenda delle firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le elezioni comunali. La storia è quella delle firme false per le comunali del 2012. Tra le condanne, anche quelle degli ex deputati ...

M5s - Processo firme false : dodici condanne : Un anno e dieci mesi anche gli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita

Palermo - Processo firme false M5s : dodici condannati e due assolti : Quattordici gli imputati fra attivisti e ex deputati regionali e nazionali del movimento. Un anno e 10 mesi a Nuti e anche alla "pentita" Claudia La Rocca. assolti Salvino e Ricciardi. Prescrizione dietro l'angolo

M5S : Processo firme false - giudice Palermo in Camera di consiglio - oggi la sentenza (2) : (Adnkronos) - Al termine della requisitoria, il pm Claudia Ferrari aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati. La pena più alta, 2 anni e 3 mesi, era stata chiesta per il cancelliere Giovanni Scarpello e l'avvocato Francesco Menallo, mentre un anno e sei mesi, pena più lieve, era stata invocat

M5S : Processo firme false - giudice Palermo in Camera di consiglio - oggi la sentenza : Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - E' entrato pochi minuti fa in Camera di consiglio il giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio per emettere la sentenza del processo sulle cosiddette firme false del M5S che vede alla sbarra 14 imputati, tra cui ex deputati nazionali e regionali grillini che n