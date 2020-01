Perde il cellulare di oltre 1.000 euro e inventa di essere stata picchiata e derubata da due nigeriani (Di venerdì 10 gennaio 2020) Perde il cellulare e inventa rapina da due nigeriani a Rovigo Rovigo, dopo una serata in discoteca una ragazza denuncia di essere stata picchiata e derubata da “due neri” che le hanno portato via il cellulare. Nel piccolo comune veneto scatta l’allarme ed è subito caccia alle streghe. La denuncia provoca indignazione, secondo il racconto della 18enne, a commettere la rapina – con tanto di minacce – erano stati due “nigeriani”. Come riporta “La voce di Rovigo“, qualcosa non torna e le forze dell’ordine portano alla luce un’altra verità: la ragazza, secondo i primi riscontri, si sarebbe inventata tutto, accusando due nigeriani a caso, laddove aveva perso, da sola, il cellulare. Un clamoroso sviluppo, dopo che una giovane rodigina aveva presentato denuncia ai carabinieri, raccontando di essere stata minacciata e rapinata, verso le tre ... Leggi la notizia su tpi

