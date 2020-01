Ostia, domenica gara podistica: deviati bus e chiuse strade (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – domenica a Ostia, dalle 8, per una gara podistica, saranno chiuse al traffico via delle Quinqueremi e la complanare di via Cristoforo Colombo tra via del Circuito e piazzale Colombo. Deviate le linee di bus. Scatteranno lunedi’ mattina i lavori per la piantumazione degli alberi in via Tommaso Salvini. Fino al 26 gennaio la strada sara’ chiusa al traffico, dalle 7 alle 18, da via Luigi Bellotti Bon a piazzale delle Muse. Deviate le linee di bus. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma. L'articolo Ostia, domenica gara podistica: deviati bus e chiuse strade proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

francistheleg : @ersiormando @Paolo__Ferrara Perché dici il niente? Affrontare Casamonica, distruggere le loro ville, riqualificare… - Stefanialove_Of : Torino, nel laboratorio della droga l'ostia è fatta di crack DOMENICA tutti a messa ! - ostiamare1945 : Domenica prima casalinga del 2020! Tutti all'Anco Marzio per tifare Ostia contro il ASD Muravera Calcio! Vi aspetti… -