Oroscopo weekend Simon and the Stars: previsioni 11-12 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Simon and the Stars a Vieni da me: Oroscopo del weekend (11-12 Oroscopo) Torna l’appuntamento settimanale con la Scala delle Stelle di Simon and the Stars il quale oggi, a Vieni da me da Caterina Balivo, ha svelato l’Oroscopo del weekend (11-12 gennaio) per tutti i dodici segni dello zodiaco. Al dodicesimo posto il segno del Cancro: Luna piena che mette sotto i riflettori. Sono un po’ sotto pressione, può fare la differenza se riuscirà a tenere a bada l’ansia. All’undicesimo posto il segno dell’Ariete: mal tollera tutto quello che lo frena. Disaccordi con il datore di lavoro. Non devono superare i loro limiti. Al decimo posto il segno della Bilancia: detesta la disorganizzazione. Può fare la voce grossa. Nervosismo passa e si supera grazie alla soddisfazione. Al nono posto il segno dei Gemelli: Marte in opposizione. Attenzione al nervosismo. ... Leggi la notizia su lanostratv

