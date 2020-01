“Megxit”: il Principe Carlo minaccia di tagliare i fondi milionari a Harry e Meghan (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo l’annuncio via social, dei Duchi del Sussex del ‘divorzio’ dalla Casa Reale Britannica, dall’Inghilterra continuano ad arrivare rumors su Harry e Meghan. Gli inglesi hanno deciso di chiamare la scioccante decisione del secondogenito di Carlo d’Inghilterra e della consorte: “Megxit”. Ed è proprio sul Principe, futuro erede al trono, che pare arrivare l’ultima indiscrezione. Il Principe Carlo pare sarebbe deciso a tagliare i fondi milionari ad Harry e Meghan. Così si apprende dalle ultime voci che arrivano direttamente da fonti vicine a Palazzo Reale. Pare che il primogenito della Regina Elisabetta, abbia detto al figlio: “Non ti darò più niente”. Harry e Meghan destabilizzano la Corte La notizia di Harry e Meghan di voler rinunciare al titolo di senior della Corona inglese e di conseguenza allontanarsi da molti degli ... Leggi la notizia su velvetgossip

