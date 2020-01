LIVE Spagna-Belgio 1-0, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal-Goffin 4-6 2-3, il belga avanti di un break nel 2° set (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ottima prima centrale di Goffin ed out il dritto di Nadal. 15-0 Grandissimo passante di Goffin: rovescio bloccato in back e Rafa disorientato, nel momento in cui stava per prendere la rete. Bravo Nadal a leggere la palla corta del belga e a prenderlo in contropiede con un rovescio in back. 3-2 dunque per Goffin, che andrà a servire nel 2° set per confermare il break. 40-30 Grande rovescio lungolinea di Rafa, che riesce a ribaltare lo score, avendo la chance per andare sul 2-3 in questo 2° set. 30-30 Out il dritto in cross di Goffin e Nadal prova a scuotersi. 15-30 Altro doppio fallo di Nadal, sempre da destra. 15-15 Out il recupero di Goffin sulla palla corta di Nadal. Lo spagnolo si salva. 0-15 Doppio fallo di Nadal, davvero in ombra. Larga la risposta di rovescio di Nadal sulla buona prima centrale di Goffin e il belga guida 3-1 nel ... Leggi la notizia su oasport

