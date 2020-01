Libia, Conte incontra Sarraj a Palazzo Chigi. Haftar prova a sfondare a ovest e punta a Misurata (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’11 gennaio, nel pomeriggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà a Palazzo Chigi il premier del governo di Tripoli – l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale – Fayez al-Sarraj. Un incontro che avrebbe già dovuto svolgersi due giorni fa ma che era saltato all’ultimo minuto per volere dello stesso Sarraj, seccato per l’accoglienza riservata al suo rivale Haftar. Irritazione che ora sembra essere rientrata del tutto: in un primo momento si era parlato di una visita del suo ministro dell’Interno del governo di accordo nazionale libico per lunedì. Poi è stato lo stesso Sarraj a rompere gli indugi e decidere di prendere un volo per Roma. L’Italia insomma continua a tessere la sua tela per ritagliarsi un ruolo di facilitatore della pace nel Paese nordafricano. Dopo il colloquio con Sarraj, Conte ha in preparazione una visita in Turchia da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : La terza #guerra mondiale annunciata dai giornaloni è durata 24h. Mentre #Conte sforna una figuraccia diplomatica,… - NicolaPorro : In qualsiasi altro Paese #Conte pagherebbe cara la figuraccia sulla #Libia. Capolavoro di comicità involontaria di… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Lo chiamò “perla rara”, ma ora #DiMaio sa che #Conte è suo nemico. Ieri la giornata dell… -