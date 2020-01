Foggia, la verità su Moncini e Coda: “Mercato? Ragioniamo in prospettiva” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Maggio e non solo. Il Corriere dello Sport si regala il bis e accoglie in redazione anche il direttore sportivo Pasquale Foggia. Il dirigente giallorosso non ha solo accompagnato il capitano della Strega ma ha rilasciato al quotidiano romano una breve intervista focalizzando l’attenzione soprattutto sul mercato, sui rinnovi contrattuali e sul futuro che attende la società di via Santa Colomba. Questi alcuni passaggi dell’intervista di Foggia: Moncini – “Non è un acquisto solo per il presente, parliamo di un calciatore che seguivo da un anno, da quando era a Cesena, e che si sposa bene con la nostra filosofia, tecnica e societaria. C’è stata l’occasione di poter affondare il colpo e ci siamo fatti trovare pronti. Tutto fatto con logica. E l’ho pagato meno di quello che sento dire in giro“. Coda – ... Leggi la notizia su anteprima24

da_ciardo : @NicolaMorra63 Son decenni che tardate. La verità è che a Foggia, e non solo, lo Stato c'è già e ci fa i grandi af… -