E voi state con Gratteri o con la mafia? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si svolgerà il prossimo 18 gennaio a Catanzaro la manifestazione nazionale #iostoconGratteri che sembra coinvolgere, almeno a vedere i numeri sui social, tantissime persone, “da Aosta alla Sicilia”. La manifestazione arriva dopo l’inchiesta Rinascita Scott e i tentativi di delegittimazione del magistrato che ha coordinato le indagini, utilizzando la stessa tecnica che la mafia mise in campo con il giudice Falcone qualche mese prima della strage di Capaci. Non voglio entrare nel merito delle polemiche degli ultimi giorni e nemmeno fare la conta delle misure cautelari revocate. Perché se è vero che alcuni arresti sono sembrati abnormi è anche vero che la revoca di una misura cautelare non equivale alla redenzione dell’indagato, che dovrà comunque affrontare un regolare processo e dimostrare se è innocente o meno. L’operazione Rinascita Scott, al di là delle proporzioni dettate dal numero ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

