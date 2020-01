Calabria, lupo avvelenato e appeso a un cartello stradale: indagini in corso (Di venerdì 10 gennaio 2020) Orrore in Calabria: un esemplare di lupo è stato avvelenato e poi appeso ad un cartello stradale che segnala l’ingresso nel territorio di Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Sull’episodio indagano i carabinieri forestale. “La bestia umana che ha commesso questo efferato crimine – afferma Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista, che ha reso noto l’episodio – crede di intimidire con questo messaggio macabro. Si sbaglia, risponderà per animalicidio. Il ‘Canis lupus’ è una specie rigorosamente protetta e ne è proibita qualsiasi forma di cattura o uccisione. Chiediamo, pertanto, al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, di richiedere una relazione urgente di quanto accaduto alle forze dell’ordine e procedere alla costituzione di parte civile per reati commessi ai danni della fauna, bene indisponibile ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

enpaonlus : Calabria, automobilista salva un lupo ferito: 'Mi avrebbe potuto fare del male, non l'ha fatto'… - LaStampa : VIDEO Calabria, automobilista salva un lupo ferito: 'Mi avrebbe potuto fare del male, non l'ha fatto'… - repubblica : Automobilista trova un lupo ferito per strada: l'animale reagisce così -