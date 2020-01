Barbara D’Urso, spunta un nuovo amore. Beccata mano nella mano a cena con lui (Di venerdì 10 gennaio 2020) nuovo amore in vista per Barbara D’Urso, o almeno così sembrerebbe. A lanciare l’indiscrezione è stata lei attraverso una storia su Instagram in cui Carmelita è a cena con un uomo uomo misterioso: «Io che non vivo più di un’ora senza te…». La didascalia è emblematica: «cena romantica». E anche le canzoni scelte per i video fanno battere il cuore Io che non vivo di Pino Donaggio e È colpa mia di Maria Nazionale. L’identità della mano maschile al momento resta ancora top secret, possibile che nelle prossime ore si saprà qualcosa di più. Barbara D’Urso ha dato modo di far parlare di sé nel corso della sua carriera televisiva e non solo. La vita privata, infatti, è stata molte volte al centro di numerosi scandali, ma certamente piena d’amore, come lei stessa più volte ha ribadito in alcune interviste. Continua dopo la foto Tra le sue prime relazioni ricordiamo i cantanti ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

davided81 : La mamma di Favoloso complice che non vuole dire niente per poter chiaramente allungare la brodaglia da Barbara D'u… - novasocialnews : Barbara d'Urso pazza d'amore: ecco la cena romantica con anello di fidanzamento #novasocialnews #nonstopnews… - gossipblogit : Barbara d'Urso: l'anello da un uomo misterioso dopo una cena romantica (video) -