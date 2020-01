Antonella Elia smaschera Pechino Express: “Dormivamo comodi in albergo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Inizio col botto, quello di Antonella Elia, che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip promettendo di portare scompiglio. Dopo solo due giorni dal suo ingresso, Antonella sta già mantenendo il proposito (“Farò cose talmente orribili che non potranno dire niente di peggio di quello che farò”): dichiarazioni a bruciapelo, frecciate al vetriolo e un grande entusiasmo che tiene il ritmo della casa. Insomma, la conduttrice tutto pepe è partita in grande stile e gli occhi del pubblico sono ben puntati su di lei. In poco più di 24 ore Antonella ha già speso buone parole per tutti: per i Ferragnez “patetici”, per i suoi colleghi (“”Non amo i miei colleghi, sul lavoro si creano rapporti falsati“) e perfino una provocazione a Milly Carlucci (“Spogliamoci per fregarle l’ascolto”, riferendosi alla diretta di stasera in ... Leggi la notizia su velvetgossip

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP -