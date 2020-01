Antonella Elia contro Pechino Express? (Di venerdì 10 gennaio 2020) A poco più di due giorni dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, è già Antonella Elia la protagonista del gossip. La ex valletta di Mike Bongiorno sembra non riuscirsi a contenere.Dopo aver criticato il nuovo programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato, proponendo alle coinquiline di spogliarsi davanti alle telecamere per concentrare su Canale 5 l'attenzione dei telespettatori e abbattere gli ascolti della trasmissione di Rai 1, Antonella Elia avrebbe anche sottolineato che all'interno del programma Pechino Express le avventure dei partecipanti sarebbero molto diverse da come le vediamo raccontate in tv.Antonella Elia contro Pechino Express? pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2020 11:02. Leggi la notizia su blogo

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP -