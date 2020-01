Alessio, 30 anni, muore in un incidente stradale: a scoprire il corpo suo padre della polizia stradale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Alessio, 30 anni, muore in un incidente stradale: a scoprire il corpo suo padre della polizia stradale Si chiamava Alessio Ronconi il ragazzo di soli 30 anni rimasto vittima di un incidente lungo la statale 745 Metaurense tra Fermignano e Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. Il giovane, un dipendente della Imab mobili di Fermignano, stava rientrando a casa dal lavoro e, imboccata una semicurva, si è andato a schiantare contro un furgone morendo sul colpo. Sul posto si è subito recata la polizia stradale di Urbino e, tra gli agenti chiamati a prestare soccorso, c’era proprio il padre di Alessio, che si è dunque ritrovato davanti al corpo senza vita di suo figlio. Una vera e propria tragedia che ha lasciato sconvolta la comunità di Urbania, il comune marchigiano di dove era appunto originario il ragazzo. Era dunque alla guida della sua Mercedes classe A quando, ... Leggi la notizia su tpi

