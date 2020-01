Alessandra Pierelli Instagram, corpetto non trattiene décolleté esplosivo: «Ammazza» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tra i volti più noti di Uomini e donne senza dubbio vi è Alessandra Pierelli, ex corteggiatrice del “tronista dei tronisti” Costantino Vitagliano, milanese di origini campane, che aveva incantato un po’ tutte alla corte di Queen Mary con i suoi occhi di ghiaccio. Una storia d’amore la loro vissuta sotto i riflettori, tra ospitate al Maurizio Costanzo Show e Buona Domenica, naufragata dopo qualche mese. Dopo la rottura, a differenza di Vitagliano, Alessandra Pierelli ha scelto di lasciare il mondo dorato della tv e di dedicarsi al teatro, ma soprattutto alla sua famiglia. Alessandra Pierelli Instagram, corpetto non trattiene décolleté esplosivo: «Ammazza» Dopo aver avuto dei flirt con i calciatori Giancarlo Pantano e Guglielmo Stendardo, Alessandra Pierelli ha sposato nel 2011 il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari, che l’ha resa madre di ... Leggi la notizia su urbanpost

