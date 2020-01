Videochiamata tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’astronauta ESA Luca Parmitano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 12.45 alle 13.05 il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte si collegherà con l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) colonnello dell’Aeronautica Militare, Luca Parmitano che dallo scorso luglio si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Al colloquio saranno presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Riccardo Fraccaro, il Direttore Generale dell’ESA Jan Wörner e il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia.L'articolo Videochiamata tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’astronauta ESA Luca Parmitano Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

