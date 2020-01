Roma, padre si toglie la vita: “non ce la faccio a sopportare il dolore della perdita di mio figlio” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’orribile vicenda è accaduta a Roma, precisamente in via delle Vigne Nuove. Un padre, di circa 53 anni, è stato trovato senza vita sul terrazzo del suo condominio. Si è tolto la vita, impiccandosi, perché non riusciva a superare il dolore della perdita di suo figlio, morto a causa di un incidente stradale. Lo scorso 6 gennaio, la sorella del 53enne ha allarmato le forze dell’ordine, dichiarando di aver trovato suo fratello impiccato. Immediato è stato l’intervento degli agenti, che sono giunti sul posto ed hanno dato il via alle indagini. Nessuno aveva idea dell’intenzione dell’uomo e nessuno poteva sospettare che sarebbe ricorso ad un gesto così estremo. Prima di uccidersi, il 53enne ha scritto un bigliettino: “non ce la faccio più a sopravvivere alla morte di mio ... Leggi la notizia su bigodino

trimpa48 : RT @JohannesBuckler: Era il 1695 e la nave su cui ero imbarcato, la Victoire, aveva attraccato al porto di Napoli in attesa di partire per… - accio_liam : RT @paulmonite: E mentre ero lì a sentire mio fratello bestemmiare le divinità per i rigori sbagliati mi chiedevo come si sceglie la squadr… - Davide_Pancotti : RT @JohannesBuckler: Era il 1695 e la nave su cui ero imbarcato, la Victoire, aveva attraccato al porto di Napoli in attesa di partire per… -