Pozzuoli in festa per nonna Erminia: l’11 gennaio compie 104 anni (Di giovedì 9 gennaio 2020) La città di Pozzuoli in festa per nonna Erminia, all'anagrafe Erminia Testa, che il prossimo 11 gennaio compirà 104 anni. I festeggiamenti si svolgeranno in una pizzeria sul lungomare della città flegrea: tra gli invitati anche il sindaco Vincenzo Figliolia, che dovrebbe prendere parte alla festa. Leggi la notizia su napoli.fanpage

