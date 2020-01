Pescara, Sebastiani dice la sua sul Benevento e su Vigorito (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il suo Pescara è stata l’unica squadra in grado di fermare la corsa del Benevento in questo campionato. Daniele Sebastiani, presidente del club abruzzese, ha parlato del torneo di serie B ai microfoni di Radio Marte non mancando di riconoscere meriti importanti ai giallorossi e al patron Oreste Vigorito, a cui è legato inoltre da un rapporto di amicizia: “Il Benevento sta facendo un campionato a sé, Vigorito ha allestito una squadra importante e merita la posizione che occupa”, ha detto Sebastiani che si è poi concentrato sulla ripresa. “Tutte le altre possono ambire alle prime posizioni, sarà difficile per noi affrontare la Salernitana, allestita per giocarsi i play off. La classifica della serie B è molto corta: con una vittoria sei in cima e con una sconfitta rischi di cadere nella bagarre”. L'articolo ... Leggi la notizia su anteprima24

