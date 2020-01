Non c’è pace per i reali: Zara Phillips, patente sospesa per sei mesi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Zara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallZara Phillips e Mike TindallNon c’è pace per la royal family britannica. Dopo «il terremoto Harry e Meghan», un altro membro «imbarazza» la regina Elisabetta: alla nipote Zara Phillips, figlia della principessa Anna, è stata ritirata la patente per sei mesi. Il motivo? Eccesso di velocità. La decisione è arrivata sei mesi dopo che la 38enne era stata sorpresa mentre guidava la sua Land Rover a 91 miglia all’ora, in una zona in cui il limite è di 70. Poco distante dalla sua casa nel Cotswolds. Il ritiro è stato stabilito dal Tribunale perché ... Leggi la notizia su vanityfair

borghi_claudio : Da MESI ordine a tutti i media. Dire che in Emilia-Romagna c'è un BUON GOVERNO. Ma buon governo dove? Ma chi? Ma co… - VittorioSgarbi : #elezioniregionali #emiliaromagna Bonaccini nasconde la sua appartenenza al PD. Non c’è niente di più imbarazzante… - petergomezblog : Craxi, quello che non c’è nel film Hammamet: nelle sentenze la lista della spesa delle tangenti, tra case a New Yor… -