Migranti, Sea Watch salva 60 persone al largo della Libia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Migranti, Sea Watch salva 60 persone al largo della Libia “Il nostro equipaggio ha concluso un soccorso di circa 60 persone a 24 miglia dalla Libia segnalatoci da #Moonbird in volo. Poco prima #SeaWatch aveva documentato l’intercettazione di 2 gommoni le cui persone sono state riportate in #Libia”. È l’annuncio dato via Twitter dalla Ong tedesca Sea Watch, nella mattina di giovedì 9 gennaio. I volontari hanno dato la notizia di aver salvato 60 Migranti, soccorsi a 24 miglia dalle coste libiche. La loro imbarcazione era stata avvistata da Moonbird, l’aereo della Ong che avvista i naufraghi in mare. Poche ora fa Sea Watch aveva affermato, sempre attraverso le sue pagine social: “In queste ore, la Sea Watch è l’unica nave civile di soccorso nel Mediterraneo. Dopo diversi giorni di condizioni meteomarine avverse, e in vista di un miglioramento, restiamo ... Leggi la notizia su tpi

