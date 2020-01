La Spezia, detenuto in permesso premio segrega e violenta l’ex (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un uomo di 30 anni di origine sudamericana, detenuto in permesso premio, avrebbe segregato e abusato dell’ex fidanzata per 3 giorni. A raccontare la storia La Nazione, che riporta come l’episodio sia risalente agli inizi dell’anno. Massimo riserbo da parte della Questura di La Spezia, con la Squadra Mobile che indaga sul caso. Esce in permesso premio e stupra l’ex fidanzata L’uomo si trova detenuto nella casa circondariale di via Fontevivo, La Spezia, come riportano le fonti locali. Condannato a scontare diversi mesi, avrebbe avuto un permesso premio di 3 giorni e appena uscito sarebbe andato alla ricerca dell’ex fidanzata. La donna, 25 anni, avrebbe cominciato una relazione con un’altra persona e il detenuto avrebbe minacciato di ucciderla se la storia fosse continuata. Avrebbe inoltre tentato di imporre alla 25enne di tornare insieme a lui. La donna sarebbe stata ... Leggi la notizia su thesocialpost

