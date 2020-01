La Salernitana multa Cerci per un post su Instagram: divorzio in vista (Di giovedì 9 gennaio 2020) C'erano tutte le premesse per un'avventura fortunata, e invece l'esperienza di Alessio Cerci con la Salernitana rischia di chiudersi in malo modo. Tutto è nato da un post pubblicato su Instagram dell'esterno offensivo per fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Una situazione che ha fatto infuriare il club che non ha digerito quella che è stata considerata come una violazione del regolamento interno. Ecco allora che le parti sono finite davanti al Collegio Arbitrale della Serie B, per una rottura che sembra insanabile. Leggi la notizia su fanpage

