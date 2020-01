Italia e Stati Uniti: due sanità a confronto (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nonostante alcune imperfezioni, il sistema di sanità nazionale dell’Italia rimane uno dei migliori al mondo. Niente a confronto di quelli Leggi la notizia su laprimapagina

ItalyMFA : “L’Italia protagonista nel multilaterale: la via più efficace per realizzare l’interesse nazionale, la crescita eco… - MSF_ITALIA : In Rep. Democratica del Congo sono stati registrati più di 310.000 casi di #morbillo e più di 6.000 morti per la ma… - NadiaPerla1 : @pego_enrico @AnnalisaChirico Fanno bene gli altri stati a bacchettarci siamo un paese che si fa prendere per i fon… -