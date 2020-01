Gregoretti, la maggioranza chiede il rinvio del voto su Salvini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma, 9 gen. (askanews) – La maggioranza ha formalizzato nella Giunta per le immunità del Senato la richiesta di rinviare il voto sul caso Gregoretti-Salvini. La richiesta, da parte del Movimento 5 stelle, Pd e Italia Viva, è stata avanzata dopo la relazione del presidente della giunta, il forzista Maurizio Gasparri, il quale ha affermato che nel caso della nave Gregoretti e dei 131 migranti trattenuti a bordo, c’è un “coinvolgimento politico” del premier Giuseppe Conte. Gasparri ha quindi proposto di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, il cui voto era previsto per il 20 gennaio. Il posticipo a dopo le elezioni regionali del 26 gennaio sarebbe pertanto possibile con la decisione assunta mercoledì all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo del Senato di sospendere i lavori dell’Aula e delle Commissioni ... Leggi la notizia su notizie

