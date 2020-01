Governo ultime notizie: decreti sicurezza, modifica dell’esecutivo in vista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Governo ultime notizie: decreti sicurezza, modifica dell’esecutivo in vista Oltre al nodo sulla riforma della giustizia (sulla prescrizione si gioca una partita importante tra IV e M5S), si pensa anche alla modifica dei due decreti sicurezza: veri e propri araldi della attività normativa avanzata dalla Lega e dal suo leader, sono pronti per essere modificati. Ancora non c’è certezza sui punti che andrà a toccare questa riforma, ma la ministra Lamorgese (succeduta a Salvini al Viminale) ha assicurato che si tratterà di una revisione consistente. decreti sempre al centro dell’attenzione I decreti sicurezza sono stati al centro del dibattito pubblico, in particolare in occasione della crisi con la Seawatch e la Ocean Vikings. Il picco d’interesse si è registrato, per il primo decreto sicurezza, in occasione della richiesta di procedere a giudizio contro Salvini ... Leggi la notizia su termometropolitico

