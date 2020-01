God of War: alcuni fan hanno realizzato un animatrone di Mimir perfettamente funzionante (Di giovedì 9 gennaio 2020) God of War è ormai uscito da qualche tempo, tuttavia pare che non sia ancora stato dimenticato dai fan. Infatti è stata realizzato un animatrone della testa di Mimir perfettamente funzionante.Il modello è stato creato da Bar-El Studio e come possiamo vedere dal video qui sotto è in grado di muovere bocca ed occhi in modo estremamente realistico. E' anche dotato di una corda attaccata alle sue corna, esattamente come accade nel gioco. Insomma si tratta senza dubbio di un lavoro coi fiocchi e siamo sicuri andrebbe a ruba nei negozi. "Ora che vive come un semplice mortale, lontano dall'ombra degli dèi, Kratos deve adattarsi a terre sconosciute, inattesi pericoli e alla sua seconda possibilità di essere padre. Lui e suo figlio Atreus dovranno addentrarsi nel selvaggio regno di Midgard per vivere insieme una profonda avventura alla ricerca della propria realizzazione. Esplora un regno ... Leggi la notizia su eurogamer

