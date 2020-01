Don Matteo 12 ed i... Dieci Comandamenti: trama ed anticipazioni (Video) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un processo di restyling continuo, ma senza tradire le proprie origini ed i propri valori: è Don Matteo, che non ha bisogno di presentazioni. La dodicesima stagione, in onda da questa sera, 9 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, rispetta quella che è ormai una tradizione per la serie co-prodotta da Rai Fiction e da Lux Vide, ovvero mantenere intatto il proprio cuore pulsante, ma divertirsi ad aggiornare i contesti ed i personaggi intorno ad esso.Dieci puntate per Dieci Comandamenti La prima novità di questa stagione è il numero di episodi: non più ventisei puntate per tredici prime serate, ma Dieci film-tv da 100 minuti l'uno, in onda per Dieci prime serate al giovedì sera (fatta eccezione, ovviamente, per la settimana del Festival di Sanremo).In queste Dieci puntate, gli autori hanno voluto raccontare nientemeno che i Dieci Comandamenti: ogni episodio, infatti, sarà dedicato ad uno di ... Leggi la notizia su blogo

