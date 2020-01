Disastro aereo ucraino, intelligence Usa: “Abbattuto da 2 missili iraniani” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Disastro aereo ucraino, l’intelligence Usa sembra non avere dubbi: il velivolo sarebbe stato abbattuto da 2 missili lanciati dagli iraniani. Emergono nuovi clamorosi particolari in merito alla vicenda della caduta dell’aereo della Ukraine Airlines che ha provocato oltre 170 morti nei giorni scorsi. In un primo momento si era parlato con una certa insistenza di … L'articolo Disastro aereo ucraino, intelligence Usa: “Abbattuto da 2 missili iraniani” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

