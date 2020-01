Brad Pitt: "Grazie a Bradley Cooper sono sobrio" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Brad Pitt, la star di C'era una volta a... Hollywood, ha rivelato di essere sobrio Grazie all'amico e collega Bradley Cooper. Brad Pitt ha ringraziato pubblicamente Bradley Cooper per averlo aiutato a rimanere sobrio durante la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti assegnati dal National Board of Review. Durante la serata la star di C'era una volta a... Hollywood ha ricevuto il premio come Miglior Attore Non protagonista ed è stato introdotto dal suo amico e collega. Bradley Cooper è salito sul palco e ha dichiarato: "Ho chiesto ai suoi amici quali sono le parole con cui lo descriverebbero. Mi hanno detto integrità e parlato della sua anima. Queste cose, insieme alla curiosità di crescere e un'etica di lavoro senza paragoni, rappresentano ... Leggi la notizia su movieplayer

