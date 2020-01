Bordoni-Picca: alloggi Erp Municipio X lasciati al freddo da Sindaca (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma – “La manutenzione e la verifica dell’efficienza degli impianti di riscaldamento nel Comune di Roma e’ un lusso a cui i cittadini residenti negli alloggi Erp la Sindaca Raggi non vuole proprio ne’ concedere ne’ abituare. Centinaia le famiglie al freddo dal mese di novembre in molte zone di Roma ma sul territorio del X Municipio nella zona di Nuova Ostia”. Lo dichiarano in una nota congiunta del consigliere capitolino Davide Bordoni e della consigliera municipale Monica Picca (Municipio x) entrambi della Lega per Salvini Premier. “Addirittura i riscaldamenti non sono proprio mai entranti in funzione- affermano i consiglieri- le rimostranze degli inquilini di Via Forni, di Via dei Sommergibili, di Via Cagni, di Via Baffigo, Via Storelli, Via Vincoln, restano inascoltate lasciati al freddo e senza certezze per il ripristino dei ... Leggi la notizia su romadailynews

